Клоуны будут смешить москвичей на Бульварном кольце до вечера

Фестиваль циркового искусства, посвященный 100-летию отечественного государственного цирка, начался сегодня, 14 сентября, в Москве. На каждом из бульваров столицы организованы тематические программы, посвященные одному из видов циркового искусства, информирует официальный сайт мэра Москвы.

«Большой цирковой марафон» начнётсяна Цветном бульваре с торжественного выхода труппы Московского цирка Никулина. На Бульварном кольце установлены экраны, по которым можно наблюдать за шествием. Трансляция ведется в соцсетях и на ютубе.

На Никитском бульваре работает труппа «Дурацкий цирк». Одна из главных площадок праздника - Тверской бульвар, где центром экспозиции станет инсталляция художника Андрея Бартенева.

Напомним, организатором фестиваля выступил «Росгосцирк», который объединяет 38 стационарных цирков и 5 цирков-шапито по всей стране.





