Канал «ТВ-Центр» могут оштрафовать за пропаганду ЛГБТ

Штраф или временное приостановление деятельности могут грозить телеканалу «ТВ-Центр» за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Против канала составили протокол за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные отношения либо способной вызвать желание сменить пол. Документ поступил в столичный Таганский суд. Дату его рассмотрения пока не назначили.

«ТВ-Центр» могут оштрафовать на сумму до 4 млн рублей либо приостановить деятельность организации на срок до 90 суток.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к популярным сайтам для просмотра аниме из-за пропаганды ЛГБТ и педофилии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

