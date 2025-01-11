Канал «ТВ-Центр» могут оштрафовать за пропаганду ЛГБТ
Штраф или временное приостановление деятельности могут грозить телеканалу «ТВ-Центр» за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщает РИА Новости.
Против канала составили протокол за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные отношения либо способной вызвать желание сменить пол. Документ поступил в столичный Таганский суд. Дату его рассмотрения пока не назначили.
«ТВ-Центр» могут оштрафовать на сумму до 4 млн рублей либо приостановить деятельность организации на срок до 90 суток.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к популярным сайтам для просмотра аниме из-за пропаганды ЛГБТ и педофилии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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