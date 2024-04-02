Кабмин упростил садоводам подключение участков к энергоснабжению
Кабинет министров принял постановление о упрощении подключения жителей садовых некоммерческих товариществ к энергоснабжению. Информация появилась на сайте правительства.
Отныне для заключения прямого договора житель СНТ может просто подать заявку в энергосбытовую организацию. Услуга будет получена в формате «одного окна». После получения заявки организация создает для садовода личный кабинет на своем сайте. В нём будет доступна вся информация по энергоснабжению.
Энергосбыт самостоятельно решит все вопросы с сетевой организацией, уточняется в постановлении. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», допуск прибора учета электроэнергии будет обеспечен сетевой организацией в срок не более 30 дней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru