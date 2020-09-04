Источник: Оснований для дела о покушении на Навального всё ещё нет

Следственные органы до сих пор не видят оснований для открытия уголовного дела после госпитализации Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подчёркивается, что фактов, которые бы указывали на совершение преступления в отношении Навального после госпитализации, не выявлено. Речь идёт о возможном покушении на убийство или умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Также пока нет свидетельств отравления Навального запрещенными, опасными или иными токсичными веществами.

Одновременно российская сторона ждёт ответа из Германии в связи с заявлением властей ФРГ об обнаружении у российского оппозиционера признаков воздействия субстанции из группы боевых отравляющих веществом «Новичок», отмечает Ura.ru.

Только после подтверждения Берлином заявления об интоксикации Навального следственные действия, которые сейчас проводит МВД РФ, могут быть открыты. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Транспортная полиция России продолжает доследственную проверку по факту госпитализации Навального в Омске, после экстренной посадки самолета, в котором он летел из Томска в Москву. Ожидается завершение ряда экспертиз.

