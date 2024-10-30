Исследование: Жители Санкт-Петербурга оказались здоровее москвичей
В Москве 61,8% жителей считают свое здоровье хорошим или скорее хорошим, в Санкт-Петербурге этот показатель оказался немного выше 62,5%. Таковы результаты совместного исследования компании «Ингосстрах» с Финансовым университетом при правительстве РФ.
При этом, хронические заболевания имеют 36,1% москвичей и 40,4% петербуржцев.
В Москве диспансеризацию или чекап за последние два года проходило 53,5%, а в Санкт-Петербурге - 50,2%.
Директор департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах» Анастасия Скурихина отметила, что большинство жителей Санкт-Петербурга (61%) и Москвы (64,2%) считают себя хорошо осведомленными о принципах здорового образа жизни.
«Однако мужчины оценивают свою информированность ниже, чем женщины: 44,7% против 77,4% в Санкт-Петербурге и 49,6% против 78,8% в Москве соответственно», — заметила она.
В среднем, по данным исследования, 71,2% женщин и 60,1% мужчин в Санкт-Петербурге стараются придерживаться правил здорового питания, а в Москве этот показатель составляет 66,5% и 58,4% соответственно. Доля людей, занимающихся спортом в свободное время, составляет в среднем 31,8% у мужчин и 27,5% у женщин в Санкт-Петербурге и 29,6% у мужчин и 25,1% у женщин в Москве.
По регулярному курению и потреблению алкоголя цифры у жителей Санкт-Петербурга оказались ниже, чем у москвичей. Курят в среднем 33,5% мужчин и 14,9% женщин в Северной столице, в Москве же - 36,2% мужчин и 15,4% женщин. Употребляют алкоголь несколько раз в месяц или чаще 27,1% мужчин и 11,2% женщин в Санкт-Петербурге, в Москве — 31,1% мужчин и 12,3% женщин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава СПЧ Фадеев: В России сегодня нет политических репрессий
- Путин сменил посла России в Бангладеш
- Песков: Дискуссии об ограничении продажи алкоголя в России не ведется
- ВЦИОМ: Каждый второй россиянин считает проблему наркомании «очень серьезной»
- Уехавшим на работу в новые регионы учителям увеличат выплату до двух миллионов рублей
- В России 60 избирательных участков назвали в честь погибших бойцов СВО
- В «Можайском кондитерском доме» назвали фейком кадры с антисанитарией на предприятии
- В Третьяковке открылась выставка к 155-летию Товарищества передвижников
- Минобороны: ВС России освободили Кругляковку в Харьковской области
- «Концентрат чтеца и актера»: Горевой о перевоплощениях для съемок игрового кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru