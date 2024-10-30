Исследование: Жители Санкт-Петербурга оказались здоровее москвичей

В Москве 61,8% жителей считают свое здоровье хорошим или скорее хорошим, в Санкт-Петербурге этот показатель оказался немного выше 62,5%. Таковы результаты совместного исследования компании «Ингосстрах» с Финансовым университетом при правительстве РФ.

При этом, хронические заболевания имеют 36,1% москвичей и 40,4% петербуржцев.

В Москве диспансеризацию или чекап за последние два года проходило 53,5%, а в Санкт-Петербурге - 50,2%.

Директор департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах» Анастасия Скурихина отметила, что большинство жителей Санкт-Петербурга (61%) и Москвы (64,2%) считают себя хорошо осведомленными о принципах здорового образа жизни.

«Однако мужчины оценивают свою информированность ниже, чем женщины: 44,7% против 77,4% в Санкт-Петербурге и 49,6% против 78,8% в Москве соответственно», — заметила она.

В среднем, по данным исследования, 71,2% женщин и 60,1% мужчин в Санкт-Петербурге стараются придерживаться правил здорового питания, а в Москве этот показатель составляет 66,5% и 58,4% соответственно. Доля людей, занимающихся спортом в свободное время, составляет в среднем 31,8% у мужчин и 27,5% у женщин в Санкт-Петербурге и 29,6% у мужчин и 25,1% у женщин в Москве.

По регулярному курению и потреблению алкоголя цифры у жителей Санкт-Петербурга оказались ниже, чем у москвичей. Курят в среднем 33,5% мужчин и 14,9% женщин в Северной столице, в Москве же - 36,2% мужчин и 15,4% женщин. Употребляют алкоголь несколько раз в месяц или чаще 27,1% мужчин и 11,2% женщин в Санкт-Петербурге, в Москве — 31,1% мужчин и 12,3% женщин.

