Густые туманы и дымка рассеются в Москве к среде
Густые туманы и дымки в Москве начнут рассеиваться в среду днем, когда в столице начнет холодать. Как пишет РИА Новости, об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Специалист подчеркнул, что в течение вторника жителей столичного региона ожидает облачная погода с густой дымкой, а также моросящие осадки.
Между тем, как отмечает АГН Москва, из-за тумана водителей в Подмосковье попросили отказаться от лишних перестроений и обгонов, а также избегать внезапных торможений. С такой просьбой выступили в министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ранее НСН писала, что жители столичного региона в середине этой рабочей недели ощутят на себе повышение атмосферного давления. Об этом сообщает портал «Метеоновости», отмечая, что оно будет достигать 787,5 мм рт. ст. При этом специалисты подчеркнули, что этом столбики термометров опустятся до минусовых значений.
Как сообщает телеканал «360», похолодание станет ощутимым уже со вторника. В Гидрометцентре пояснили, что со среды термометры покажут минусовые значения не только в темное время суток, но и днем.
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