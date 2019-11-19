Густые туманы и дымка рассеются в Москве к среде

Густые туманы и дымки в Москве начнут рассеиваться в среду днем, когда в столице начнет холодать. Как пишет РИА Новости, об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Специалист подчеркнул, что в течение вторника жителей столичного региона ожидает облачная погода с густой дымкой, а также моросящие осадки.

Между тем, как отмечает АГН Москва, из-за тумана водителей в Подмосковье попросили отказаться от лишних перестроений и обгонов, а также избегать внезапных торможений. С такой просьбой выступили в министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.