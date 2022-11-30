Губернатор Подмосковья Воробьев вручил награды ветеранам войны и труда

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с 35-летием Московскую областную общественную организацию ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а также вручил областные награды.

Он подчеркнул, неравнодушное отношение ветеранов ко всему, что происходит в стране, в Подмосковье, имеет огромное значение.

«Я знаю, насколько активны вы на своих территориях, в муниципалитетах, городах, когда это разговор с молодежью о нравственности, о приоритетах, о том, что нас объединяет. Сейчас, как, впрочем, и всегда, мы должны быть единым целым», - отметил глава региона.

Губернатор отдельно поздравил Марию Сердюк, которая 12 ноября отметила 100-летие.

«Вы человек, который идёт по жизни очень достойно. Знаю, что, будучи маленькой девочкой, спасали наших бойцов, и всю свою жизнь посвятили тому, что дарите добро людям. Спасибо вам за это!» - сказал Воробьев.

Мария Сердюк удостоена Ордена Преподобного Сергия Радонежского. Она прошла практически всю войну, была санинструктором, участвовала в битве на Курской дуге и оставила свою подпись на стенах поверженного Рейхстага.

Также Орденом Преподобного Сергия Радонежского награждены председатель местной организации ветеранов Волоколамского г.о. Виктор Бахирев и председатель местной организации ветеранов г.о. Подольск Вячеслав Рубцов.

Среди гостей торжественного мероприятия были участники специальной военной операции, отправившиеся в зону СВО одними из первых.

