Греция возобновит работу визового центра в Москве 29 июня

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ВизыКоронавирусГреция
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