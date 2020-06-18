Греция возобновит работу визового центра в Москве 29 июня
18 июня 202012:12
Горячие новости
Заразились
561 тыс.+7 790 / сут.
Умерли
7 660+182 / сут.
Выздоровели
314 тыс.+9 621 / сут.
- Заморозка средств за оплаченные поездки спасло российский турбизнес от краха
- «Гремит, течет и пахнет». Омбудсмен рассказал, почему мусоропроводы не нужны
- Результаты ЕГЭ-2020 станут известны о 15 августа
- СМИ нашли «пропавшего» кандидата в президенты Белоруссии
- Более половины работников сферы туризма могут потерять работу из-за коронавируса
18 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru