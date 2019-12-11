Грета Тунберг стала человеком года по версии Time
Американский журнал Time назвал шведскую экологическую активистку Грету Тунберг человеком года.
Ранее издание обнародовало шорт-лист премии. В список вошли глава Facebook Марк Цукерберг, председатель КНР Си Цзипинь, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, президент США Дональд Трамп, а также протестанты в Гонконге.
Напомним, Грета Тунберг стала известна после своей эмоциональной речи в ООН. 16-летняя девушка заявила, что современные политики лишили ее поколения детства, игнорируя экологические проблемы.
В прошлом году премия Time была присуждена журналистам, которые подвергаются гонениям за свои взгляды и расследования.
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