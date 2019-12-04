Госпошлины теперь можно оплатить в любом из центров «Мои документы» столицы
У жителей столицы теперь появилась возможность оплатить госпошлины, а также госуслуги во всех столичных центрах «Мои документы» с помощью банковской карты или смартфона. Об этом сегодня сообщается на официальном сайте мэра Москвы, пишет АГН Москва.
«Во всех 130 центрaх госуслуг, во флaгмaнских центрaх, a тaкже во дворце «Мои документы» горожaне могут оплaтить госпошлины и госуслуги при помощи бaнковской кaрты или смaртфонa в окнaх приемa зaявителей. Тaм устaновлены терминaлы безнaличной оплaты. Рaньше тaкaя услугa былa доступнa лишь в некоторых филиaлaх», - говорится в сообщении.
Ранее для оплаты госпошлин и госуслуг москвичам было необходимо воспользоваться терминалами, банкоматами в зоне ожидания центра или же обратиться в отделение банка. После эту квитанцию нужно было предъявить специалисту центра. Новая опция позволит сильно сэкономить время москвичей. При этом горожане по-прежнему могут оплачивать госпошлины и госуслуги через терминал, банкомат или банк.
Ранее НСН писала, что «Мои Документы» запустили «новую услугу». Теперь во всех столичных Многофункциональных центрах медики измерят давление и расскажут, как сохранить здоровье сердца.
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