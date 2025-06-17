Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, согласно которому для дропперов, то есть подставных лиц, помогающих обналичивать украденные деньги, вводится уголовная ответственность





Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, за передачу из корыстной заинтересованности электронных средств платежей и доступа к ним, в зависимости от тяжести преступления, дропперам будут грозит штрафы от 100 тысяч до миллиона рублей, обязательные или исправительные работы. Максимальное наказание - шесть лет лишения свободы.

«Также до трёх лет лишения свободы будет грозить клиенту банка, передавшему из корыстных побуждений доступ к банковскому счёту или карту другому лицу или совершившему операции по его указанию», - говорится в сообщении.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что ответственность будут нести все, «кто будет передавать свою карту для проводки денежных средств по просьбе мошенников».

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект, ужесточающий правила выдачи банковских карт подросткам в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

