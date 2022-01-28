Госавтоинспекция Москвы составила типичный портрет нарушителя дорожных правил

Чаще всего в 2021 году в Москве правила дорожного движения нарушали мужчины в возрасте 26–35 лет, а также с водительским стажем, превышающим 20 лет, сообщают «Известия».

Реже всего нарушали правила женщины, а также водители в возрасте от 18 до 25 лет, и те, у кого водительский стаж не превышает два года. Отмечается, что возраст 26–35 лет — поколение молодых и уверенных в себе водителей, что играет с ними злую шутку.

Что касается тех водителей, у которых стаж свыше 20 лет, то они, совершая нарушение, ошибочно полагается на свой опыт, не боясь риска попасть в автоаварию.

Напомним, в отношении злостных нарушителей правил дорожного движения будет применяться новая статья Уголовного кодекса о наказании за лихачество за рулем.

Отмечается, что речь идет о водителях, которые, будучи ранее лишены прав за превышение скорости, сели за руль, то есть, перед судом гражданин предстанет, если трижды нарушит скоростной режим более чем на 60 километров час (это касается и выезда на встречную полосу).

