Россиянам рассказали об уголовном наказании для лихачей за рулем

В случае третьего нарушения, водителю будет грозить лишение свободы на два года или штраф до 300 тысяч рублей, повторное привлечение к ответственности может увеличить срок заключения до трех лет.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что понятие об опасном вождении нужно вводить только после серьезной аналитической работы.

