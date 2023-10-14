Главная артерия. Крымский мост восстановлен раньше запланированных сроков
После атак на Крымский мост сооружение открыли после восстановления почти на три недели раньше.
Крымский мост полностью восстановили на 18 дней раньше намеченного срока, сообщил у себя в Telegram-канале вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк признал, что лично разрабатывал первый теракт на Крымском мосту. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Новое время». По его словам, украинская сторона планировала подорвать Крымский мост с весны прошлого года. При этом рассматривались разные варианты, но выбор СБУ пал на фуру со взрывчаткой.
Глава Службы безопасности Украины уже заявлял, что теракт на Крымском мосту в 2022 году является результатом украинской «спецоперации», сообщает «РБК-Украина».
Российские следователи заочно обвинили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в совершении преступлений по четырем статьям УК РФ — 205.4 («Создание террористического сообщества»), 205 («Теракт»), 222 и 222.1 («Незаконный оборот огнестрельного оружия и взрывчатых веществ»).
Очередная история с атакой на Крымский мост произошла 12 августа. По данным российской стороны, Украина пыталась атаковать его ракетами С-200, переделанными в ударный вариант, при этом обе ракеты сбила ПВО, движение транспорта по мосту продолжается, о пострадавших также не сообщалось.
Глава СБУ Василий Малюк в беседе с каналом признал, что Киев стоит за обеими атаками на переправу (в октябре 2022 года и летом 2023-го). По его словам, второй удар был нанесен морскими беспилотниками.
Предприниматель из Санкт-Петербурга Олег Антипов, которого обвиняют в подготовке теракта на Крымском мосту, объявил в СИЗО голодовку из-за того, что считает преследование в отношении себя несправедливым. Об этом сообщил «МК».
Антипов по-прежнему убежден в своей невиновности. Он заявляет, что недавно дал показания о клиентской базе своего предприятия, связи с иностранными спецслужбами и организации перевозок.
Напомним, фирма Антипова предоставила взорвавшийся на Крымском мосту грузовик. Его и еще двоих подозреваемых арестовали 17 октября прошлого года, всем троим предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ «Террористический акт».
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк предрек Крымскому мосту недолговечность, назвав его «незаконным сооружением», которое «используется для доставки российских инструментов массовых убийств». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Член Общественной палаты Республики Крым Олег Кузнецов на пресс-конференции в НСН признался, что не понимает, зачем Украина атакует Крымский мост, поскольку военная техника по нему не перемещается и это в большей степени «туристическая артерия».
«Атаки идут постоянно, но мы как мирное население этого не замечаем. Полноценно работают РДО, ПВО и так далее. Туристам опасаться нечего: атаки идут, скорее всего, на военные объекты… Туристы сейчас в безопасности, им беспокоиться не о чем. Если что-то и происходит, то у военных объектов», - сказал он.
Депутат Госдумы Александр Спиридонов говорил на пресс-конференции НСН после июльской атаки на мост, что у России хватает средств для его защиты.
«Чтобы уберечься от подобных терактов, должна быть эшелонированная система обороны. У нас в этом районе должны постоянно курсировать сторожевые корабли со средствами борьбы против морских целей. У нас должна работать морская авиация, которая обнаруживает аппараты и на воде, и под водой. Кроме того, должны устанавливаться специальные противодиверсионные стальные сети, через которые беспилотники просто не смогут пройти», - объяснял депутат.
Последней громкой попыткой киевского режима повредить Крымский мост стала атака 17 июля двумя надводными беспилотниками. Взрыв повредил автодорожную часть моста, погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их несовершеннолетняя дочь.
О запуске движения по левой части Крымского моста, которая была повреждена в результате теракта, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснулин в своем Telegram-канале.
По его словам, восстановительные работы завершены раньше намеченного срока.
«Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней!», — отметил вице-премьер.
Он рассказал, что для этого пришлось возвести временный рабочий мост, затем демонтировать поврежденный пролет и придвинуть новый.
Всего для проведения ремонтных работ потребовалось 267 тонн металла.
«Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей», — подчеркнул Хуснуллин.
Изображение Крымского моста появилось на обложке учебника по истории для 10-11-х классов по личной инициативе президента России Владимира Путина. Об этом рассказал один из его авторов, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ, член центрального совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Армен Гаспарян. По его словам, президент назвал строительство Крымского моста событием эпохальным, гордостью страны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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