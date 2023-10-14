Главная артерия. Крымский мост восстановлен раньше запланированных сроков

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк признал, что лично разрабатывал первый теракт на Крымском мосту. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Новое время». По его словам, украинская сторона планировала подорвать Крымский мост с весны прошлого года. При этом рассматривались разные варианты, но выбор СБУ пал на фуру со взрывчаткой.

Глава Службы безопасности Украины уже заявлял, что теракт на Крымском мосту в 2022 году является результатом украинской «спецоперации», сообщает «РБК-Украина».