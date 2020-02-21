Глава Сургута обязал чиновников ездить на работу на автобусах
Мэр Сургута Вадим Шувалов обязал своих заместителей ездить на работу на автобусах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу городской администрации. Это поручение последовало за обращениями местных жителей, жаловавшихся на грязь и плохой запах в автобусах и маршрутках. После этого Вадим Шувалов заявил своим подчиненным о необходимости проверить санитарное состояние общественного транспорта. По его словам, поездки они продолжат до середины следующей недели.
Напомним, два года назад по распоряжению Шувалова работники мэрии пересели со служебных автомобилей на такси. Как отмечает ФедералПресс, почти все машины, находящиеся в собственности администрации, были проданы. Исключение составили те, что используются для представительских нужд. Эти меры позволили городской казне сэкономить 40 миллионов в год.
Ранее НСН писала, что губернатор Ульяновской области Сергей Морозов запретил местным чиновникам пользоваться служебными автомобилями. Добираться на работу и обратно они должны на общественном транспорте.Такое распоряжение сделано, чтобы оценки, что называется, на личном опыте, узнали, регулярно ли ходят автобусы, троллейбусы, трамваи.
Также Сергей Морозов, чтобы его подчинённые «прошлись по городу и выяснили, как расчищают от снега тротуары, дворы и дороги».Губернатор, которого цитирует издание «Свободная пресса», считает, что благодаря такому эксперименту станет понятно, совпадают ли данные из «бодрых» рапортов с реальной ситуацией.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Россия сделала Белоруссии «неожиданное предложение» по нефти
- В Москве 2,5 тысячи человек проходят карантин по коронавирусу
- Сатановский: После Сирии Турция может замахнуться на Ирак
- Еще восемь россиян покинули судно Diamond Princess
- Путин рассказал, зачем Европа «растаскивает» Россию и Украину