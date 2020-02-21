Глава Сургута обязал чиновников ездить на работу на автобусах

Мэр Сургута Вадим Шувалов обязал своих заместителей ездить на работу на автобусах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу городской администрации. Это поручение последовало за обращениями местных жителей, жаловавшихся на грязь и плохой запах в автобусах и маршрутках. После этого Вадим Шувалов заявил своим подчиненным о необходимости проверить санитарное состояние общественного транспорта. По его словам, поездки они продолжат до середины следующей недели.

Напомним, два года назад по распоряжению Шувалова работники мэрии пересели со служебных автомобилей на такси. Как отмечает ФедералПресс, почти все машины, находящиеся в собственности администрации, были проданы. Исключение составили те, что используются для представительских нужд. Эти меры позволили городской казне сэкономить 40 миллионов в год.