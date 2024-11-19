Глава «Ростелекома»: Личные данные всех россиян уже утекли в Сеть

Персональные данные каждого гражданина России уже в Сети, считает президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Об этом он заявил на конференции «Безопасность клиента на первом месте».

По словам главы компании, в основе массированных атак в Сети лежит то, что личные данные всех россиян «уже утекли».

«Если мы зайдем в даркнет, то там есть консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация по каждому из нас. Я по себе [даже] просил», — рассказал Осеевский.

Президент «Ростелекома» добавил, что сложившаяся ситуация создает возможность для различных способов «проникновения в нашу жизнь».

Между тем эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества в беседе с RT рекомендовали следить за включением геолокации для защиты личных данных. По данным специалистов, мошенники могут использовать информацию о местоположении для фишинговых атак.

