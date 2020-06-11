Глава Норильска стал обвиняемым по делу об аварии на ТЭЦ-3

Глава Норильска Ринат Ахметчин стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3, где случился разлив дизельного топлива. Об этом информирует Следственный комитет. Там пояснили, что мэру города вменяют халатность, которая выразилась в неисполнении своих должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации.

По данным следствия, городской глава был в курсе о количестве разлитого топлива, однако не принял необходимых мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию. В частности, по версии следствия, Ахметчин «не обеспечил функционирования и взаимодействия органов и должностных лиц местного самоуправления», отмечает RT.

Кроме того, градоначальник не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды, а также не спрогнозировал развития чрезвычайной ситуации и её последствий, проинформировали в СК РФ. Чиновнику уже предъявлено обвинение.

Ранее стало известно о задержании руководства ТЭЦ-3 Норильска. Это директор Норильско-Таймырской энергетической компании Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и заместитель главного инженера Юрий Кузнецов.

