Глава Норильска стал обвиняемым по делу об аварии на ТЭЦ-3
Глава Норильска Ринат Ахметчин стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3, где случился разлив дизельного топлива. Об этом информирует Следственный комитет. Там пояснили, что мэру города вменяют халатность, которая выразилась в неисполнении своих должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации.
По данным следствия, городской глава был в курсе о количестве разлитого топлива, однако не принял необходимых мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию. В частности, по версии следствия, Ахметчин «не обеспечил функционирования и взаимодействия органов и должностных лиц местного самоуправления», отмечает RT.
Кроме того, градоначальник не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды, а также не спрогнозировал развития чрезвычайной ситуации и её последствий, проинформировали в СК РФ. Чиновнику уже предъявлено обвинение.
Ранее стало известно о задержании руководства ТЭЦ-3 Норильска. Это директор Норильско-Таймырской энергетической компании Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и заместитель главного инженера Юрий Кузнецов.
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