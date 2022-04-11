Глава Минздрава РФ заявил о запасах лекарств на 8-12 месяцев

Запасы лекарств для льготных категорий граждан имеются в РФ на период на 8-12 месяцев. Такое заявление сделал глава Минздрава России Михаил Мурашко, передаёт ТАСС.

По его словам, на складах медорганизаций имеется достаточное количество лекарств. Кроме того, Мурашко отметил, что по нескольким препаратам заключены контракты на поставку на 2-3 года.

Между тем, Мурашко указал на то, что перед фармацевтической отраслью поставлена задача по локализации разработки лекарств из-за возникающих сбоев в логистике. По данным главы Минздрава, на сегодняшний день в РФ производят до 80% жизненно важных лекарств.

