Глава МАГАТЭ Гросси посетит Белоруссию
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 1 октября посетит Белоруссию. Об этом говорится в заявлении организации.
«Гросси посетит... Белоруссию для проведения встреч на высоком уровне в столице Минске», — указали в МАГАТЭ.
Кроме того, гендиректор агентства посетит Белорусскую атомную электростанцию. Гросси и его команда оценят ситуацию на АЭС и прогресс в выполнении рекомендаций, которые были опубликованы МАГАТЭ в обзоре эксплуатационной безопасности в 2021 году.
Ранее Рафаэль Гросси посетил Курскую область. Во время визита глава МАГАТЭ выразил обеспокоенность в связи с потенциальной угрозой ядерного инцидента на Курской АЭС, напоминает Ura.ru.
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