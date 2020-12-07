Глава Гидрометцентра рассказал об опасности ясной погоды в столице
Установившаяся в столичном регионе ясная морозная погода неблагоприятна с точки зрения экологии. Об этом заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Радио 1» .
Специалист пояснил, что при нынешней антициклональной погоде температура в нижних слоях атмосферы повышается, в то время как она должна понижаться. В результате создаваемые человеком вредные выбросы не уходят в верхние слои, а рассеиваются на поверхности.
Глава Гидрометцентра подчеркнул, что загрязнение воздуха в Москве связано с линейными выбросами от выхлопных труб автомобилей.
Кроме того, Вильфанд отметил, что даже несмотря на то, что многие москвичи перешли на работу в дистанционном режиме, на дорогах столицы стало больше автомобилей. Это связано с большей безопасностью личного транспорта в условиях пандемии коронавируса.
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