ГИБДД проведёт массовые проверки перед Новым годом

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел организует мероприятия по усилению контроля за состоянием водителей в преддверии новогодних каникул. Как сообщили в ГИБДД, проверки будут проводиться во всех субъектах федерации.

Как отметили в ведомстве, дорожные аварии по вине пьяных водителей приводят к наиболее тяжёлым последствиям. Главная цель предновогодних рейдов —исключить из дорожного трафика нетрезвых водителей, и тем самым превентивно предотвратить трагедии на дорогах, сохранив жизни людей, прокомментировали в ГИБДД.

В Госавтоинспекции напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом виде водителя могут лишить прав на срок от 1,5 года до 2 лет, а также оштрафовать на 30 тысяч рублей. В случае повторного нарушения такого рода проштрафившийся может быть привлечён к уголовной ответственности.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее сотрудников ГИБДД снабдили инструкциями по правилам общения с агрессивными водителями.

