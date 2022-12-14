ГИБДД проведёт массовые проверки перед Новым годом
Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел организует мероприятия по усилению контроля за состоянием водителей в преддверии новогодних каникул. Как сообщили в ГИБДД, проверки будут проводиться во всех субъектах федерации.
Как отметили в ведомстве, дорожные аварии по вине пьяных водителей приводят к наиболее тяжёлым последствиям. Главная цель предновогодних рейдов —исключить из дорожного трафика нетрезвых водителей, и тем самым превентивно предотвратить трагедии на дорогах, сохранив жизни людей, прокомментировали в ГИБДД.
В Госавтоинспекции напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом виде водителя могут лишить прав на срок от 1,5 года до 2 лет, а также оштрафовать на 30 тысяч рублей. В случае повторного нарушения такого рода проштрафившийся может быть привлечён к уголовной ответственности.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее сотрудников ГИБДД снабдили инструкциями по правилам общения с агрессивными водителями.
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