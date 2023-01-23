Генпрокуратура объявила Фонд Андрея Сахарова нежелательной в РФ организацией
23 января 202321:51
Генпрокуратура признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной в России организацией, сообщили в пресс-службе органа.
Деятельность организации, расположенной в США, «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», говорится в сообщении ведомства.
Теперь Минюст внесет «The Andrei Sakharov foundation» («Фонд Андрея Сахарова») в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
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23 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru