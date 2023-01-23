Генпрокуратура объявила Фонд Андрея Сахарова нежелательной в РФ организацией

Генпрокуратура признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной в России организацией, сообщили в пресс-службе органа.

Деятельность организации, расположенной в США, «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», говорится в сообщении ведомства.

Теперь Минюст внесет «The Andrei Sakharov foundation» («Фонд Андрея Сахарова») в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Минюст РФГенпрокуратура
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры