Генпрокуратура объявила Фонд Андрея Сахарова нежелательной в РФ организацией

Генпрокуратура признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной в России организацией, сообщили в пресс-службе органа.

Деятельность организации, расположенной в США, «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», говорится в сообщении ведомства.

Теперь Минюст внесет «The Andrei Sakharov foundation» («Фонд Андрея Сахарова») в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

