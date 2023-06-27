Гендиректор SimpleEstate: Россияне делают выбор в пользу магазинов у дома

Россияне все чаще отказываются от поездок в крупные магазины и хотят иметь возможность получить все необходимо на первых этажах своего же дома, заявил генеральный директор SimpleEstate Никита Корниенко в пресс-центре НСН.

«Грубо говоря, стрит-ритейл Москвы – это Арбат, Никольская и так далее. Но в последние годы этот сегмент вышел за эти рамки. Девелоперы отдают первые этажи под стрит-ритейл. Теперь этот сегмент вызывает большой интерес со стороны арендаторов, потому что многие люди теперь не хотят ехать и проводить целый день в торговом центре, они хотят получить инфраструктуру там, где они живут. Во всех новых ЖК появляется вся инфраструктура, включая магазины, рестораны, салоны. Людям не нужно выезжать из района. Спрос со стороны арендаторов растет, со стороны инвесторов тоже, это надежный сегмент», - рассказал он.

В Москве посещаемость торговых центров упала значительнее, чем в регионах, заявил ранее вице-президент Союза торговых центров: Россия Беларусь Казахстан Павел Люлин в пресс-центре НСН.

