Фтизиатр: Пробу Манту можно мочить и даже купаться с ней

Она отметила, что вода не является катализатором иммунологических реакций. По словам Богородской, фтизиатры рекомендуют не мочить Манту для того, чтобы ее не терли. Так, можно плавать в море, купаться в речке и ходить в бассейн, указала она.

Кроме того, специалист-фтизиатр подчеркнула, что Манту является абсолютно безопасным исследованием, которое не вызывает побочных реакций.

Так, на сайте управления Роспотребнадзора по Пензенской области сообщается, что детям и подросткам в детских садах и школах иммунологические пробы Манту проводятся в коллективах бригадным методом. Ведомство подчеркнуло, что туберкулез остается серьезной проблемой здравоохранения и общества, сообщает НСН.

