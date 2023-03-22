Фтизиатр: Пробу Манту можно мочить и даже купаться с ней
Если намочить пробу Манту, то ничего страшного не случится, но главное не тереть и не чесать ее. Об этом рассказала главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в разговоре с РИА Новости.
Она отметила, что вода не является катализатором иммунологических реакций. По словам Богородской, фтизиатры рекомендуют не мочить Манту для того, чтобы ее не терли. Так, можно плавать в море, купаться в речке и ходить в бассейн, указала она.
Кроме того, специалист-фтизиатр подчеркнула, что Манту является абсолютно безопасным исследованием, которое не вызывает побочных реакций.
Так, на сайте управления Роспотребнадзора по Пензенской области сообщается, что детям и подросткам в детских садах и школах иммунологические пробы Манту проводятся в коллективах бригадным методом. Ведомство подчеркнуло, что туберкулез остается серьезной проблемой здравоохранения и общества, сообщает НСН.
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