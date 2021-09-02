ФСБ опубликовала архивный документ о казни советских граждан в Японии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнародовала документ о казни советских граждан в Маньчжурии (Япония). Архивная докладная записка начальника Главного управления Контрразведки «Смерш» НКО обороны СССР генерал-полковника Виктора Абакумова опубликована на официальном сайте ведомства.

«9 августа 1945 года, в день начала военных действий между СССР и Японией, по указанию начальника Хайларской японской военной миссии подполковника АМАНО, по заранее составленным спискам, японской жандармерией и полицией было арестовано в городе 19 советских граждан, из числа бывших служащих КВЖД (Китайско-Восточной железной дороги -НСН), оставшихся на жительство Маньчжурии», — цитирует документ Ura.ru.

Отмечается, что советских граждан схватили на улице и заключили в специальную тюрьму. Позже 43 арестанта были казнены путем отсечения головы.

Управление контрразведки арестовало причастных к убийству советских граждан, письмо начальника военной контрразведки было направлено на имя Иосифа Сталина с копией наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии.

