Фотограф Владимир Алексеев стал лауреатом Национальной Премии «Хрустальный компас»

В Сочи состоялась ежегодная церемония награждения лауреатов национальной премии «Хрустальный Компас». Награда вручалась в Зимнем театре представителями Русского географического общества.

В этом году лауреатом Национальной Премии «Хрустальный компас» стал фотограф Владимир Алексеев. Он был награжден за проект «Душа России». Часть масштабного фотопроекта Алексеева ранее была издана в виде книги-бестселлера «Тайна ледяных кристаллов. От Арктики до Антарктики». Ее презентация вместе с выставкой состоялись на территории главного храма страны - Храма Христа Спасителя в Москве, а также вышла в виде документального научно-познавательного фильма «Тайна ледяных кристаллов. Удивительные эксперименты».

Сам Владимир, веря, что «случайности не случайны», по этому поводу пошутил: «Думаю, не просто так моя работа под названием «Душа России» получила признание на 7 церемонии вручения Национальной премии, в виде 7-ми килограммовой статуэтки с серийным номером 7 и несколькими нулями. Возможно, это знак, что настало время для более серьёзной и ответственной личной работы по содействию сохранению в нашем обществе духовно-нравственных ценностей и ориентиров». Автор поделился со сцены с гостями церемонии инсайдерской информацией об учреждении Национального фонда по сохранению духовных, культурных и природных богатств «Родная земля», и уверил, что дальнейшее плодотворное сотрудничество с Русским географическим обществом поможет лучшему сохранению и возрождению культурного и духовного наследия России.

В жюри премии вошли 24 авторитетных и известных членов экспертного совета, под председательством обладателя Нобелевской премии мира, научного руководителя Института географии РАН, почётного президента РГО, профессора Владимира Михайловича Котлякова.

Премия «Хрустальный Компас» уже успела получить негласное название «географический Оскар». Участниками церемонии в этом году стали несколько сотен выдающихся людей нашей страны. В том числе, герои России, а также видные деятели искусства, политики и науки.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении дня географа. Отмечаться праздник будет ежегодно в день основания Русского географического общества, 18 августа.



