Фасады московских школ украсили к Новому году

Новогодней иллюминацией оборудованы фасады всех школ российской столицы в преддверии праздников. До 20 января с наступлением тёмного времени суток учебные заведения будут радовать глаз прохожих яркими красочными огнями, сообщает городской департамент образования и науки.

Кроме того, на территориях школ установлены фигуры снеговиков, Дедов Морозов и Снегурочек. Причем в каждом учебном учреждении самостоятельно принимали решение о конкретном украшении стен зданий, отмечает АГН «Москва».

Сообщается также, что в каждой второй школе Москвы будут организованы мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек.

