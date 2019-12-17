Фасады московских школ украсили к Новому году
Новогодней иллюминацией оборудованы фасады всех школ российской столицы в преддверии праздников. До 20 января с наступлением тёмного времени суток учебные заведения будут радовать глаз прохожих яркими красочными огнями, сообщает городской департамент образования и науки.
Кроме того, на территориях школ установлены фигуры снеговиков, Дедов Морозов и Снегурочек. Причем в каждом учебном учреждении самостоятельно принимали решение о конкретном украшении стен зданий, отмечает АГН «Москва».
Сообщается также, что в каждой второй школе Москвы будут организованы мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек.
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