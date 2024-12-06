Еще более десяти стран получат доступ к электронной визе в Россию

Список государств, которым доступна российская электронная виза, будет расширен. Об этом заявил глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

По его словам, над расширением списка сейчас работает МИД России.

«Больше 10 стран будет», — указал Кондратьев.

В 2023 году РФ запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 страны. Документы доступны в том числе жителям Китая, Индии, Турции. Виза действительна в течение 60 суток со дня оформления, возможный срок пребывания в РФ — до 16 суток со дня въезда.

МИД в мае анонсировал расширение списка стран для выдачи электронных виз в Россию, при этом в ведомстве отметили, что не будут оглашать его заранее, напоминает RT.

