Эрдоган утвердил налог на проживание в турецких отелях
Президент Турции подписал законопроект о введение двухпроцентного налога на проживание в отелях. Об этом сообщает издание TourismGuncel, напоминая, что он был принят парламентом в середине ноября.
Закон вступит в силу с 1 января будущего года. Примечательно, что в первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года — 2%. В бюджет страны взиматься налог будет с отелей, пансионатов и гостевых домов.
Между тем, как отмечает РИА Новости, ранее глава Федерации отельеров Турции Осман Айык заявил, что в случае принятия документа отдых в республике подорожает незначительно. При этом, по его словам, отельеры неоднократно критически высказывались по поводу этой инициативы, однако к ним не прислушались.
Отмечалось, что отельеры Турции неоднократно высказывали критические замечания в адрес законопроекта, но к ним не прислушались.
Ранее НСН писала, что за первые десять месяцев текущего года в Турции отдохнули 6,7 миллиона россиян. Такие данные приводит министерство культуры и туризма страны. Это на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, и при этом является абсолютным рекордом. На втором месте по посещаемости Турции - немцы (4,6 млн туристов), британцы (2,4 млн), болгары (2,3 млн) и иранцы (1,8 млн).
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