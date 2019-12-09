Эрдоган утвердил налог на проживание в турецких отелях

Президент Турции подписал законопроект о введение двухпроцентного налога на проживание в отелях. Об этом сообщает издание TourismGuncel, напоминая, что он был принят парламентом в середине ноября.

Закон вступит в силу с 1 января будущего года. Примечательно, что в первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года — 2%. В бюджет страны взиматься налог будет с отелей, пансионатов и гостевых домов.

Между тем, как отмечает РИА Новости, ранее глава Федерации отельеров Турции Осман Айык заявил, что в случае принятия документа отдых в республике подорожает незначительно. При этом, по его словам, отельеры неоднократно критически высказывались по поводу этой инициативы, однако к ним не прислушались.

Отмечалось, что отельеры Турции неоднократно высказывали критические замечания в адрес законопроекта, но к ним не прислушались.