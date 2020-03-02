Экс-министр спорта РФ Колобков вошел в руководство «Газпром нефти»

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков занял должность заместителя генерального директора «Газпром нефти». Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, Колобков в качестве заместителя будет курировать работу с федеральными органами власти. Также Колобков вошел в состав правления компании.

Главой Минспорта Колобков был с 2016 года. Он покинул должность в январе 2020 года, когда было объявлено о роспуске действующего правительства. Отметим, что в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина не вернулись на свои посты экс-министры Максим Орешкин, Владимир Мединский, Ольга Васильева, Максим Топилин, Михаил Котюков, Константин Носков и Валентина Коновалова.



