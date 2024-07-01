Экс-чиновника Совфеда осудили на 16 лет за убийство родителей
Московский городской огласи вердикт по уголовному делу бывшего сотрудника Совета Федерации Алексея Коновалова по обвинению в убийстве родителей. Экс-чиновник признан виновным в преступлении и приговорён к 16 годам лишения свободы в колонии строго режима.
Согласно материалам дела, Коновалов в феврале 2023 года убил своих пожилых мать и отца, после чего сам обратился в полицию. Сначала он заявил, что обнаружил родителей мёртвыми, когда пришел к ним домой на Ленинском проспекте.
В итоге выяснилось, что 50-летний референт Совета Федерации поругался с матерью на бытовой почве. Сначала он убил её, а после — отца — 72-летнего ветерана разведки. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после этого злоумышленник убрал следы преступления. Позднее он сознался в содеянном.
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