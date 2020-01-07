Экипаж Каргинова из «КАМАЗ – Мастер» победил в третьем этапе «Дакар-2020»

7 января 202021:01

Российский экипаж под руководством Андрея Каргинова из команды «КАМАЗ – Мастер» одержал победу в третьем этапе ралли-рейда «Дакар-2020» в зачете грузовиков, информируют организаторы гонки.

Второе место у белоруса Сергей Вязович из «МАЗ-СПОРТавто». Он уступил лидеру гонки 4 минуты 54 секунды. На третьем месте также российский экипаж Антона Шибалова из «КАМАЗ –Мастер».

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Отмечается, что ралли «Дакар» впервые проходит на территории Саудовской Аравии в 2020 году.

Напомним, по итогам 2019 года победа в соревнованиях досталась в зачете грузовиков экипажу «КамАЗ-мастер» Эдуарда Николаева.

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ФОТО: Фото Alessio Corradini
ТЕГИ:ДакарСоревнованияСаудовская Аравия