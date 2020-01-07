Экипаж Каргинова из «КАМАЗ – Мастер» победил в третьем этапе «Дакар-2020»

Российский экипаж под руководством Андрея Каргинова из команды «КАМАЗ – Мастер» одержал победу в третьем этапе ралли-рейда «Дакар-2020» в зачете грузовиков, информируют организаторы гонки.

Второе место у белоруса Сергей Вязович из «МАЗ-СПОРТавто». Он уступил лидеру гонки 4 минуты 54 секунды. На третьем месте также российский экипаж Антона Шибалова из «КАМАЗ –Мастер».