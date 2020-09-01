Ефремова доставили в суд на заседание по его делу

Михаил Ефремов доставлен под конвоем в Пресненский районный суд Москвы для продолжения слушаний по его делу о смертельном ДТП. Актера завели в здание в сопровождении работников суда, передает ТАСС. Сегодня должен быть продолжен допрос свидетеля Светланы Набокиной, которая накануне уже успела поведать, что видела актёра за рулем внедорожника в момент аварии.

Набокина рассказала, что проявила личную инициативу, чтобы дать показания в суде, когда узнала, что Ефремов решил отказаться признать вину в ДТП. Она также предоставила суду видеозапись со своего смартфона, которую она сделала сразу после аварии.

Ранее другой свидетель Илья Бабиков заявил в суде, что лично выводил Заслуженного артиста РФ с водительского места после аварии. Сам Ефремов заявил накануне, что вообще не помнит почти весь день, когда случилось ДТП, поскольку был пьян. Он также утверждал, что признал поначалу свою вину из-за похмелья.

Не исключено, что судья сегодня также определит дату прений сторон.

Много вопросов у общественности вызывает поведение адвокатов на процессе. И защитник Ефремова Эльман Пашаев и представитель интересов потерпевшей стороны Александр Добровинский превратили суд по этому делу во второсортный сериал, отмечает РИА ФАН.

Сегодня в 14.00 Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Адвокаты против клиентов. Почему адвокаты превращают суд в цирк?».

