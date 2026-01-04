Ефимов: Сибирский гранит использовали в отделке станции метро «Звенигородская»

Архитектурно-отделочные работы выполняются на станции «Звенигородская» (Рублево-Архангельская линия Московского метрополитена). Рабочие завершили оформление пола платформенной части станции гранитом светло-серого оттенка. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На строящейся станции “Звенигородская” первого участка Рублево-Архангельской линии метро ведутся архитектурно-отделочные работы. Платформу оформят монохромными цветами: основная часть будет светлой, путевые стены – темными. На пол в общей сложности уже уложено около пяти тысяч плит. Для этого используется гранит сибирского месторождения. Параллельно ведется укладка камня отечественного производства на цоколь путевых стен. В общей сложности архитектурно-отделочные работы в пассажирских и служебных помещениях выполнены на 36 процентов», – добавил вице-мэр.

Путевые стены облицовывают модульными многослойными панелями с лицевым слоем из тонированной нержавеющей стали.

В свою очередь гендиректор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман добавил, что технологию производства панелей позаимствовали из аэрокосмической отрасли, причем и сырье, и весь цикл производства — полностью российские. Модульные многослойные панели также используются в облицовке колонн платформы.

Станция «Звенигородская» будет находиться в районе Хорошево-Мневники (СЗАО) на пересечении 1-го Силикатного проезда, Шелепихинского шоссе и улицы Шеногина. Проектом предусмотрены два подземных вестибюля и шесть эскалаторов, срок службы которых — 50 лет.

Рублево-Архангельская линия протяженностью более 27 километров, состоящая из 12 станций, свяжет «Москву-Сити» с активно развивающейся территорией в Рублево-Архангельском. Пересесть с нее можно будет на Большую кольцевую, Арбатско-Покровскую, Филевскую и Солнцевскую линии, а также на Московское центральное кольцо.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении архитектурной отделки станции метро «Народное Ополчение».

