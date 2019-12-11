Движение по Крымскому мосту ограничат с 18 по 25 декабря
В министерстве транспорта предупредили о возможных ограничениях движения по Крымскому мосту с 18 по 25 декабря. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
Отмечается, что на это время запланировано проведение технологических работ. В связи с этим в ведомстве обращают внимание на необходимость продумывать маршруты поездок.
Крымский мост — транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Крымский мост состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью дороги А-290 (Керчь - Новороссийск), и железнодорожного, который является частью линии Багерово — Вышестеблиевская.
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