Движение по Крымскому мосту ограничат с 18 по 25 декабря

11 декабря 201920:46

В министерстве транспорта предупредили о возможных ограничениях движения по Крымскому мосту с 18 по 25 декабря. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Нa Крымском мосту зaфиксировaн новый рекорд трaнспортного потокa

Отмечается, что на это время запланировано проведение технологических работ. В связи с этим в ведомстве обращают внимание на необходимость продумывать маршруты поездок.

Крымский мост — транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Крымский мост состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью дороги А-290 (Керчь - Новороссийск), и железнодорожного, который является частью линии Багерово — Вышестеблиевская.


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Фото: НСН
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