Два жилых корпуса по программе реновации появятся на юге Москвы в 2025 году

Два жилых корпуса в рамках программы реновации появятся в 2025 году по адресу: Кантемировская улица, владение 43 (район Царицыно, ЮАО). Их строят на месте двух снесенных пятиэтажных домов. Сейчас строители заканчивают работы по монтажу монолитных конструкций нулевого цикла. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Один из корпусов будет трехсекционным с одноэтажной пристройкой, второй — двухсекционным. При отделке фасадов используют облицованные кирпичом навесные трехслойные наружные стеновые панели. На них разместятся корзины под кондиционеры, а входные группы украсят витражами.

Из 362 квартир (164 однокомнатных, 158 двухкомнатных и 40 трехкомнатных) шесть приспособят для маломобильных жильцов — увеличат ширину дверных проемов и коридоров, а также установят специальную сантехнику. Во всех квартирах будет выполнена отвечающая столичным стандартам реновации готовая улучшенная отделка.

На нежилых первых этажах разместятся культурные, коммерческие и социальные объекты. В жилой части проектом предусмотрены лифтовый холл, колясочная, помещение для инвентаря, почтовые ящики и технические помещения. Грузопассажирские лифты оборудуют тактильными и визуальными средствами информации.

Для удобства жильцов вход в корпуса, полы вестибюля и лифтового холла разместят в один уровень с поверхностью земли, а площадки у входной группы вымостят плиткой с шероховатой поверхностью. Также строители благоустроят детскую и спортивную площадки и озеленят придомовую территорию.