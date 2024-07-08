Два пистолета Наполеона продали на аукционе за 1,69 млн евро

Два пистолета из коллекции французского императора Наполеона Бонапарта продали на аукционе за 1,69 млн евро (почти 161 млн рублей). Об этом пишет Agence France-Presse.

Отмечается, что пистолеты изготовил оружейник Луи Марен Госсе в начала XIX веке, они поставлялись в обитом изнутри зеленым бархатом ящике из орехового дерева. Отличительная черта комплекта оружия — более короткий восьмигранный ствол из дамасской стали, украшенный золотом, у одного из пистолетов.

Продажу лотов организовали аукционные дома Osenat и Rossini. Данные о покупателе не разглашаются.

Пистолеты из коллекции Наполеона признаны во Франции национальным достоянием, их запрещено вывозить с территории страны без специального разрешения властей. При этом вывоз таких объектов разрешен на ограниченный период времени.

Ранее на аукционе Goldin продали карточку баскетболиста Майкла Джордана из коллекции Upper Deck Ultimate Collection 2003/04 с автографом и нумерацией 1 из 1, лот был приобретен за $2,928 млн, пишет RT.

