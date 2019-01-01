Доренко похоронят после проведения судебно-химической экспертизы

Дата прощания с Сергеем Доренко будет известна только после того, как будет получено разрешение на захоронение журналиста, который скончался 9 мая. Об этом РИА ФАН сообщил источник в правоохранительных органах. Источник отмечает, что специалисты планируют провести судебно-химическую экспертизу.

Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко ушел из жизни 9 мая. Журналисту стало плохо, когда он ехал по Москве на мотоцикле. Прибывшим на место происшествия медикам не удалось его реанимировать. Доренко было 59 лет, отмечает Ura.ru.