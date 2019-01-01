Доренко похоронят после проведения судебно-химической экспертизы
Дата прощания с Сергеем Доренко будет известна только после того, как будет получено разрешение на захоронение журналиста, который скончался 9 мая. Об этом РИА ФАН сообщил источник в правоохранительных органах. Источник отмечает, что специалисты планируют провести судебно-химическую экспертизу.
Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко ушел из жизни 9 мая. Журналисту стало плохо, когда он ехал по Москве на мотоцикле. Прибывшим на место происшествия медикам не удалось его реанимировать. Доренко было 59 лет, отмечает Ura.ru.
Напомним, прощание с Сергеем Доренко должно было пройти 12 мая на Троекуровском кладбище, однако церемонию отменили, поскольку сотрудники полиции отказались выдавать тело журналиста вдове. Дочери от первого брака Доренко заявили, что их отца могли отравить и запросили повторную экспертизу.
Между тем, сегодня стало известно, что «Говорит Москва» закрыла передачу Сергея Доренко «Подъём». Как пишет RT, в редакции подчеркнули, что «Подъём» создал и делал Сергей Доренко. Заменить его не сможет никто.
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