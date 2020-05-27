Доктор Мясников считает возможным убивать людей за оскорбления

Врач, телеведущий, глава информационного центра по коронавирусу Александр Мясников заявил, что допускает убийство людей ради защиты чести и достоинства. Эту тему он затронул в интервью Ксении Собчак для ее YouTube-канала. В связи с этим Мясников отметил, что понимает своего друга, который был осужден за убийство по таким мотивам.

Как рассказал врач, его друг – уроженец Хакассии – ответил на оскорбление в свой адрес. Он убил одного обидчика, а двое успели убежать. Причём, в ходе судебного заседания знакомы Мясникова признался, что убил бы и тех, если бы догнал. Оказавшись в тюрьме этот человек ещё кого-то из-за схожей ситуации.

На вопрос Собчак о том, можно ли, по его мнению, лишать жизни людей за оскорбления, Мясников ответил утвердительно. Медик также предложил всем, кто пишет оскорбления в его адрес в интернете, приехать и сказать ему всё то же самое в глаза. Он предупредил, что его не остановит ни тюрьма, ни угроза наказания, если сам решит расквитаться со своими обидчиками.

