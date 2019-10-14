Детсад на 260 мест построят в столичном районе Очаково-Матвеевское

Новый детский сад появится на Аминьевском шоссе в Москве в составе жилищного комплекса. Дошкольное учреждение рассчитано на 260 мест. При оформлении фасада будут использованы латунные панели, рассказали в комитете по архитектуре и градостроительству столицы.

ЭтотЖК располагается на пересечении Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги в районе Очаково-Матвеевское. Всё строение детского сада выполнят в едином цвете – светлые стены «разбавят» латунными панелями, уточнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В здании детского сада будет три этажа. В нём могут находится 12 групп по 20-25 детей, сообщает АГН «Москва». Интересной новшеством станет сенсорная комната. Это будет специально организованная среда, которую обустроят разнообразными материалами для развития органов чувств ребенка. Кроме того, в учреждении будут традиционные музыкальный зал, кабинеты логопеда и психолога.

Кроме того, в детском саду обустроят столярную мастерскую и помещения для занятий в тематических кружках.

