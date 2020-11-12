Депутаты предложили на час продлить время продажи алкоголя в Петербурге
Парламент Санкт-Петербурга обсудит предложение о продлении времени продажи алкоголя до 23:00, сообщает «Интерфакс».
Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок рассказал, что в настоящее время власти получают много жалоб на незаконную торговлю алкоголем после 22:00. Депутат привел в пример Москву, где продавать спиртное разрешено до 23:00, и отметил, что продление времени в Санкт-Петербурге могло бы снять вопрос незаконной торговли.
По словам Четырбока, мнение губернатора, «в целом положительное». Если инициативу поддержат, то изменение введут на полгода или год - чтобы оценить её эффективность.
С 2010 года в Санкт-Петербурге разрешено торговать спиртным с 11:00 до 22:00. В 2018 году введён полный запрет на продажу алкоголя в день праздника выпускников «Алые паруса».
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