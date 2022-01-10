Депутат прокомментировал предложение повысить НДФЛ до 50 процентов
Предложение повысить налог на доходы физлиц до 50% носит популистский характер, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева от «Единой России».
«Я абсолютно уверен, что слова президента РФ о предсказуемости и стабильности налогообложения и о том, что не надо делать резких движений абсолютно верны», - сказал депутат.
По его словам, такие «радикальные предложения кроме как к дестабилизации бизнес-сообщества больше ни к чему не приведут». При этом парламентарий не исключил, что в перспективе государство будет делать шаги в сторону более дифференцированной системы налогообложения, чем сейчас.
Напомним, первый замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил увеличить налог на сверхприбыль для состоятельных россиян до 50%. Парламентарий заявил, что в России возникает серьёзный социальный разлом.
Поэтому Щапов предложил также снизить до 5% или до нуля ставку НДФЛ тем, кто получает минимальный размер оплаты труда или еще меньше.
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