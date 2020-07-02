Депутат Мосгордумы Картавцева: Данные статистики подтверждают спад эпидемии в столице
Статистика заболеваемости за последние дни свидетельствует о том, что эпидемия коронавируса в Москве уверенно подходит к завершению. Об этом заявила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева, комментируя обновлённые данные.
Она, в частности, отметила, что прирост новых случаев заражения снизился на 26% с начала недели. Одновременно в столице продолжает увеличиваться количество выздоровевших, добавила Картавцева. На данный момент из общего числа инфицированных здоровы уже две три, уточнила она.
Депутат также упомянула и о других положительных моментах – росте доли москвичей с иммунитетом к COVID-19 с 12% до 20% и возвращение системы здравоохранения города к стандартному режиму работы.
«Но все эти позитивные новости - не повод расслабляться. Каждый москвич должен понимать, что от тщательного соблюдения санитарных и гигиенических мер зависит его здоровье и здоровье близких», - подытожила Картавцева в беседе с АГН «Москва».
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