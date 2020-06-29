Депутат МГД предложила меры поощрения жителей соседних с кварталами реновации домов

Для жителей Москвы, дома которых не вошли в программу реновации, но находятся по соседству с её строительными площадками, можно предусмотреть программу лояльности. Она может включать возможность докупки дополнительных площадей на тех же условиях, что и для участников программы, рассказала журналистам депутат Московской городской Думы Елена Николаева.

По её идее, эта инициатива даст шанс людям, вынужденным терпеть пыль и шум строек, купить жильё в домах, строящихся для переселения по программе реновации. При этом переселяться или нет, они решат сами – никакого давления на них не будет, подчеркнула Николаева.

Депутат считает, что такой вариант реален, если после расселения участвующих в программе реновации домов ещё останутся новые квартиры.

Николаева отметила, что на рынке жилья есть много моделей покупки: риэлторы предлагают прямые покупки, мену старой квартиры в счёт новой, скидки и специальные цены.

«Если на уровне Москвы появится программа, которая даст дополнительные гарантии жителям соседствующих с площадками реновации территорий, от этого выиграют все. Чем шире система социальных гарантий и возможностей в государстве – тем спокойнее людям», - добавила Николаева.

