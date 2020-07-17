Депутат МГД отметил надёжность системы электронного голосования в Москве

Депутат Московской городской думы Александр Козлов считает оправданным предложения, связанные с электронным голосованием, которое будет доступно в столице 13 сентября на выборах муниципальных депутатов районов Бабушкинский и Марьино. По его мнению, такой способ выражения своей позиции на выборах и референдумах станет со временем привычным для всей страны.

Александр Козлов состоял в Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. В интервью «Аргументам и фактам» он подчеркнул успешность эксперимента по использованию дистанционного формата подачи голоса. Эксперты констатировали высокую надёжность этого метода.

Теперь онлайн-голосование предполагается использовать на ближайших выборах в нижнюю палату парламента. Что касается муниципальных выборов, то там электронное голосование будет использоваться наравне с бумажным. Козлов уверен, что очередное тестирование системы позволит убедить скептически настроенных граждан в её прозрачности, удобстве и безопасности.

Народный избранник также назвал интересным предложение о проведении электронного голосования 3-4 раза в год по общественно-значимым темам местного, районного характера, а не только по политическим вопросам.

