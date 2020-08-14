Депутат МГД Ольга Шарапова рассказала, почему важно сохранять традиции донорства крови

При этом главврач больницы напомнила, что к сдаче крови допускаются люди с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С и не имеющие противопоказаний. Кроме того, со дня последней сдачи крови должно пройти не менее 60 дней, со дня сдачи плазмы и тромбоцитов – 30 дней. Все сдавшие кровь имеют право на два дополнительных дня к ежегодному отпуску.

Шарапова также отметила, что в этом году донорство крови стало еще более востребовано в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Сейчас требуется плазма переболевших коронавирусом, так как ее используют для лечения.

«Первые же результаты переливания плазмы с антителами к коронавирусу показали, что оно снижает вероятность оказаться в реанимации на 60% у среднетяжелых пациентов, а также на 20% увеличивает шанс выздоровления у тяжелых больных», - сказала Ольга Шарапова.

Она напомнила, что стать донором плазмы может любой желающий в возрасте от 18 до 55 лет, перенесший коронавирусную инфекцию и при этом не имеющий хронических заболеваний. Потенциальные доноры — те, в крови которых содержатся оба вида антител — IgG и IgM.

Записаться на сдачу плазмы можно с помощью приложения «Моя Москва» в разделе «Медицина». Сдать плазму переболевшие коронавирусом могут в четырех больницах: в Центре крови имени Гаврилова, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ № 52 и ГКБ им.Кончаловского.

«Нужно понимать – если вы сдаете кровь, вы помогаете спасти жизнь, и не одну. Те 600 мл плазмы, которые сдает донор, делятся на две или три части, они достанутся больным. Сдать плазму крови можно через две недели после полного выздоровления – это меньше, чем после ОРВИ при обычном режиме донорства», - добавила Ольга Шарапова.

Отметим, что Москва готова поощрять доноров: они получают 5000 рублей за 600 мл плазмы, а также имеют возможность воспользоваться бесплатным такси, чтобы доехать до пунктов сдачи крови.



