Депутат МГД Мария Киселева: новая ветка метро даст мощный импульс к развитию северо-запада Москвы

Строительство Рублёво-Архангельской ветки метро в столице улучшит транспортную доступность для жителей районов северо-запада Москвы – Митино, Строгино, Кунцево, Хорошево-Мневники, заявила депутат Мосгордумы Мария Киселева.

По её словам, новая линия разгрузит Таганско-Краснопресненскую и Арбатско-Покровскую ветки метро, а также Новорижское, Ильинское и Волоколамское шоссе.

Киселева добавила, что развитие метро даёт мощный импульс развитию прилегающих территорий. «Включение Рублево-Архангельской ветки в инфраструктуру московского метро - это не только общий уровень комфорта для жителей, но и решение насущных и острых проблем транспортной логистики и пассажирского трафика всего северо-запада столицы», - приводит её слова АГН «Москва».

Проектирование Рублево-Архангельской линии метро началось в мае 2020 года, первый участок ветки планируют ввести в строй в 2024-2025 годах. Одна из станций, «Рублево-Архангельское», будет располагаться в непосредственной близости от главного комплекса усадьбы «Архангельское». Она появится к 2028 году.

