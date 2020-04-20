Дело о крушении SSJ-100 в Шереметьеве передано в суд
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении командира экипажа самолета SSJ-100 Дениса Евдокимова, которому вменяется гибель пассажиров после жёсткой посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая прошлого года.
Дело направлено в суд, информирует пресс-служба надзорного ведомства. Оно будет рассматриваться городским судом подмосковных Химок.
По версии следствия, к катастрофе с возгоранием авиалайнера привело несоблюдение Евдокимовым процедуры эксплуатации воздушного судна согласно регламенту при выполнении посадки, отмечает RT.
В результате «козления» машина неоднократно отделялась от взлётно-посадочной полосы. Это вызвало запредельную перегрузку, разрушение и пожар в самолете. В огне погиб 41 человек.
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