Дело о крушении SSJ-100 в Шереметьеве передано в суд





Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении командира экипажа самолета SSJ-100 Дениса Евдокимова, которому вменяется гибель пассажиров после жёсткой посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая прошлого года.

Дело направлено в суд, информирует пресс-служба надзорного ведомства. Оно будет рассматриваться городским судом подмосковных Химок.

По версии следствия, к катастрофе с возгоранием авиалайнера привело несоблюдение Евдокимовым процедуры эксплуатации воздушного судна согласно регламенту при выполнении посадки, отмечает RT.

В результате «козления» машина неоднократно отделялась от взлётно-посадочной полосы. Это вызвало запредельную перегрузку, разрушение и пожар в самолете. В огне погиб 41 человек.



