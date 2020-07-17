Дело Ефремова передано прокуратуре для утверждения обвинения

Следствие направило в прокуратуру уголовное дело Михаила Ефремова о смертельной дорожной аварии для утверждения обвинительного заключения с последующей передачей в суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

Ранее актёру предъявили обвинение в окончательной редакции. Ему вменено нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения. По этой статье Ефремов может быть лишён свободы на срок от 5 до 12 лет.

Потерпевшими по делу проходят родственники погибшего водителя микрогрузовика Сергея Захарова, в которого врезался на внедорожнике артист. Это вдова жертвы ДТП, два сына и родной брат.

Ефремов и его адвокат уже закончили знакомиться с материалами дела. Актёр несколько раз заявлял, что признает вину и выражал готовность оказать материальную помощь семье погибшего. Однако адвокат актера Эльман Пашаев утверждает, что его подзащитный не признает вины.

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ФОТО: Пресс-служба Таганского суда//РИА Новости
ТЕГИ:ОбвинениеПрокуратураМихаил Ефремов
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