Дело директора клиники, где умирал Марьянов, завершено

Расследование уголовного дела в отношении директора клиники «Феникс» Оксаны Богдановой, где умирал актер Дмитрий Марьянов, закончено, и будет передано в суд. Об этом стало известно РЕН ТВ. Богданова обвиняется по двум статьям: «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», а также « «оставлении пациента в опасности».

47-летний Марьянов в начале октября проходил лечение в подмосковной клинике в связи с алкогольной зависимостью. Сотрудники «Феникаса» вводили актёру препараты, не приняв во внимание, что у пациента могут быть противопоказания к ним. Такое «лечение» только ухудшило состояние Марьянова.

При этом Богданова была в курсе его серьезного заболевания, однако отказывалась приглашать квалифицированных врачей. В итоге Марьянову вызвал скорую другой пациент, однако это уже не спасло актёра — причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

