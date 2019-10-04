Дело директора клиники, где умирал Марьянов, завершено
Расследование уголовного дела в отношении директора клиники «Феникс» Оксаны Богдановой, где умирал актер Дмитрий Марьянов, закончено, и будет передано в суд. Об этом стало известно РЕН ТВ. Богданова обвиняется по двум статьям: «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», а также « «оставлении пациента в опасности».
47-летний Марьянов в начале октября проходил лечение в подмосковной клинике в связи с алкогольной зависимостью. Сотрудники «Феникаса» вводили актёру препараты, не приняв во внимание, что у пациента могут быть противопоказания к ним. Такое «лечение» только ухудшило состояние Марьянова.
При этом Богданова была в курсе его серьезного заболевания, однако отказывалась приглашать квалифицированных врачей. В итоге Марьянову вызвал скорую другой пациент, однако это уже не спасло актёра — причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- МИД РФ вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране россиянки
- Дело директора клиники, где умирал Марьянов, завершено
- Теракты предотвратили в четырёх городах России
- «Не всё сразу». Песков об истощении среднего класса в России
- Порошенко нанял для защиты экс-игрока «Что? Где? Когда?»